Зеленський зазначив, що сьогодні у фіналі Євробачення континент і весь світ почують наше рідне слово. Він вірить, що врешті-решт цим словом буде "перемога".

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Так, це не війна, але для нас сьогодні будь-яка перемога дуже важлива, тож вболіваємо за наших,

– наголосив президент.

Також Зеленський закликав Європу голосувати за Kalush Orchestra, гурт виступає під номером 12.

До речі, виконавці подякували президенту за підтримку. Вони теж оприлюднили звернення Зеленського у своєму телеграмі.

Дивіться відео, як Зеленський закликав підтримати Kalush Orchestra:

Сьогодні фінал Євробачення

Вже 66 пісенний конкурс Євробачення цього року відбувається в Італії. Учасників приймає мальовниче місто Турин. Перший фінал відбувся 10 травня, виступили представники 17 країн, серед яких був і наш гурт Kalush Orchestra, 12 травня побачили номери ще від 18 країн. Сьогодні ж фіналісти змагатимуться за перемогу.

Фінал можна дивитись на телеканалі "UA: Культура" та діджитал-платформах Суспільного. Також ефір можна прослухати на "Радіо Промінь" та в додатку "Дія". Ведучим української трансляції став Тимур Мірошниченко. До слова, півфінали він коментував із бомбосховища.

Україна у першому півфіналі виступила блискуче. Глядачі та інші учасники аплодували нашим виконавцями стоячи та розмахували синьо-жовтими прапорами.

Прогнози букмекерів

Перемогу прогнозують саме Kalush Orchestra. Ставки букмекерів щодня лише зростали, досягнувши сьогодні рекордного показника у 60%. Другу сходинку посіла представниця Швеції Корнелія Якобс, третю – виконавець з Великої Британії Сем Райдер.

Припускають, що до першої десятки увійдуть також Італія, Іспанія, Сербія, Польща, Греція, Норвегія та Нідерланди.

Нагадаємо, що Росія не бере участі у Євробаченні. Її дискваліфікували через війну, яку держава-агресорка розв'язала проти України.

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