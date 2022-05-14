Зеленський зазначив, що сьогодні у фіналі Євробачення континент і весь світ почують наше рідне слово. Він вірить, що врешті-решт цим словом буде "перемога".
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Так, це не війна, але для нас сьогодні будь-яка перемога дуже важлива, тож вболіваємо за наших,
– наголосив президент.
Також Зеленський закликав Європу голосувати за Kalush Orchestra, гурт виступає під номером 12.
До речі, виконавці подякували президенту за підтримку. Вони теж оприлюднили звернення Зеленського у своєму телеграмі.
Дивіться відео, як Зеленський закликав підтримати Kalush Orchestra:
Сьогодні фінал Євробачення
Вже 66 пісенний конкурс Євробачення цього року відбувається в Італії. Учасників приймає мальовниче місто Турин. Перший фінал відбувся 10 травня, виступили представники 17 країн, серед яких був і наш гурт Kalush Orchestra, 12 травня побачили номери ще від 18 країн. Сьогодні ж фіналісти змагатимуться за перемогу.
Україна у першому півфіналі виступила блискуче. Глядачі та інші учасники аплодували нашим виконавцями стоячи та розмахували синьо-жовтими прапорами.
Прогнози букмекерів
Перемогу прогнозують саме Kalush Orchestra. Ставки букмекерів щодня лише зростали, досягнувши сьогодні рекордного показника у 60%. Другу сходинку посіла представниця Швеції Корнелія Якобс, третю – виконавець з Великої Британії Сем Райдер.
Припускають, що до першої десятки увійдуть також Італія, Іспанія, Сербія, Польща, Греція, Норвегія та Нідерланди.
Нагадаємо, що Росія не бере участі у Євробаченні. Її дискваліфікували через війну, яку держава-агресорка розв'язала проти України.
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