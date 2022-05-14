Публікація подяки з'явилася в телеграмі захисників незадовго після виступу гурту. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на повідомлення захисників.

Детальніше Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Лідер гурту Олег Псюк зробив заяву одразу після завершення свого виступу. Це викликало ще більше аплодисментів, ніж було до цього.

Я хочу попросити у вас всіх. Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі". Зараз!

– сказав виконавець.

Згодом люди у всьому світі почали масово шукати в гуглі інформацію про Маріуполь. Про це свідчать дані аналітики Google Trends.