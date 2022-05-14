Відповідні зміни можна було помітити буквально після виступу представників України на сцені шоу. Саме там вони закликали врятувати бійців "Азовсталі".
Важливо Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"
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Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі". Після цього люди у всьому світі почали масово шукати інформацію про "Азовсталь".
Відповідні зміни можна було помітити буквально після виступу представників України на сцені шоу. Саме там вони закликали врятувати бійців "Азовсталі".
Важливо Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"
….