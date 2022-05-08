Діти звернулися до президента Туреччини
Лідер азовців Андрій Білецький опублікував зворушливе відео дітей українських військових, які перебувають на "Азовсталі". До міжнародної спільноти звернулися понад 10 дітей.
До теми Росія не хоче відпускати українських військових з Маріуполя: лише міняти полонених на полонених
Врятувати українських військових закликали діти різного віку – від 4 років до 11. Середи них:
- Сашко – 11 років;
- Андрій – 9 років;
- Мирон – 6 років;
- Микола – 9 років;
- Аліса – 7 років;
- Микита – 4 років;
- Рома – 6 років;
- Настя – 6 років;
- Микита – 7 років;
- Борис – 6 років;
- Богдан – 7 років;
- Лук'ян – 5 років.
Діти просять надати гарантії безпеки для порятунку їхніх татусів та побратимів. Українські діти звернулися до президента Туреччини Реджепа Ердогана допомогти повернути азовців.
Діти захисників Маріуполя звернулися до світу – відео
Російські військові розлучили сім'ю
У полку "Азов" повідомили, що російські військові розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Це сталося під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь".
Повідомляється, що матір залишилася у фільтраційному таборі на території ОРДЛО. Дитина доїхала до Запоріжжя, а де перебуває матір – наразі не відомо.
Азовці закликали світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму.
Російські військові розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку
Українські військові перебувають на "Азовсталі": що відомо
- Збройні сили Росії майже вщент знищили Маріуполь, де, за даними наших військових, вже загинуло 25 тисяч людей. Українські військові заявили, що знають про місця масових поховань поблизу Маріуполя.
- Як розповіли в "Азові", у братських могилах сумарно може бути поховано майже 10 тисяч людей.
- Офіцер управління штабу полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що у захисників Маріуполя є лише 4 варіанти. Один з них – продовжити боротися.
- Також наші військові розповіли, що вже знищили 2,5 тисячі російських окупантів у Маріуполі. Поранення отримали ще 5 тисяч ворогів.
- Росія понад два місяці блокувала евакуацію цивільних з "Азовсталі" й тільки на початку травня частина людей виїхала. В ООН повідомляли, що вдалося вивезти 500 жителів Маріуполя.
- Зокрема, ввечері 8-го травня до Запоріжжя приїхали десять автобусів з евакуйованими маріупольцями. Водночас на "Азовсталі" перебувають поранені військові, які не можуть евакуюватися.
- Щоб врятувати українських військових, створили петицію із закликом ООН втрутитися у блокаду українців на заводі "Азовсталь".
Раніше – "Азов" спростував фейк про капітуляцію з білим прапором: дивіться відео