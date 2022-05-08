Дети обратились к президенту Турции

Лидер азовцев Андрей Белецкий опубликовал трогательное видео детей украинских военных, находящихся на "Азовстали". К международному сообществу обратилось более 10 детей.

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Спасти украинских военных призвали дети всех возрастов – от 4 лет до 11. Среди них:

Саша – 11 лет;

Андрей – 9 лет;

Мирон – 6 лет;

Николай – 9 лет;

Алиса – 7 лет;

Никита – 4 лет;

Рома – 6 лет;

Настя – 6 лет;

Никита – 7 лет;

Борис – 6 лет;

Богдан – 7 лет;

Лукьян – 5 лет.

Дети просят предоставить гарантии безопасности для спасения их отцов и собратьев. Украинские дети обратились к президенту Турции Реджепу Эрдогану помочь вернуть азовцев.

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Российские военные разлучили семью

В полку "Азов" сообщили, что российские военные разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису. Это произошло во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь".

Сообщается, что мать осталась в фильтрационном лагере на территории ОРДЛО. Ребенок доехал до Запорожья, а где находится мать – пока неизвестно.

Азовцы призвали мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму.

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