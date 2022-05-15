Організатори пояснили на запит dpa, що в закликах соліста гурту побачили тільки гуманітарний характер. Натомість на шоу заборонені політичні заклики,

Зауважте Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Kalush Orchestra не дискваліфікують з Євробачення-2022

Ми розуміємо глибокі почуття у зв'язку із ситуацією навколо України на даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер,

– заявили організатори.

Варто пригадати, що після виступу у фіналі Євробачення соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк звернувся до світу із закликом врятувати наших війскових у Маріуполі.

"Я хочу попросити у вас всіх. Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі". Зараз!" – заклика музикант.

сс