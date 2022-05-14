Участь у зустрічі взяли Лапутіна та Маляр

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіла, що зустріч з родичами захисників "Азовсталі" відбулася 14 травня у Будинку офіцерів.

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Як написала Верещук у своїх соціальних мережах, родичам намагалися пояснити, що робить українська влада для порятунку воїнів на "Азовсталі".

Відбулася змістовна та щира розмова. Сподіваюся, нам вдалося донести до родичів, що саме робить влада для порятунку наших військових на "Азовсталі",

– написала міністерка.

Верещук повідомила, що участь у зустрічі взяли міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, заступниця міністра оборони Ганна Маляр і заступниця глави МВС Катерина Павліченко.

Окрім того, участь в зустрічі взяли представники Генштабу ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Разом ми їх врятуємо!,

– резюмувала Верещук.

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