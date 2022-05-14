Оборонці "Азовсталі" повідомили, що російські загарбники скидають авіабомби на підприємство. Це триває увесь 80 день повномасштабного вторгнення країни-агресорки.

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На "Азовсталь" ворог кидає різні види озброєння

Захисники повідомляють, що російські загарбники, окрім бомб, ще задіюють важку артилерію і танки. Крім того, залучили велику кількість піхоти. Таким чином росіяни хочуть спробувати штурмувати українські позиції.

Українські воїни оцінюють стуацію як вкрай критичну. Але, не зважаючи на це, вони наголошують, що докладають надлюдські зусилля для боротьби. Їм вдається відбивати спроби ворога прорвати позиції захисників та стримують російські війська.

Нагадаємо, що завод залишився чи не єдиною точкою протистояння з російськими загарбниками в Маріуполі. Там у нелюдських умовах борються прикордонники, морські піхотинці, полк "Азов та інші. Серед них є поранені, які потребують медичної допомоги. При цьому ворог продовжує нещадно закидати їх бомбами та не жаліти своїх сил, щоб знищити наших захисників. Але вони мужньо тримаються та протистоять загарбникам.

Що відбувається на "Азовсталі": основне

Рідні захисників Маріуполя вимагають для них екстракції. Це процедура, при якій третя країна, не сторона конфлікту, може їх евакуювати з "Азовсталі" на свою територію. Також має бути гарантія, що до закінчення війни вони не братимуть в ній участі.

За словами дружини бійця полку "Азов" Наталії Зарицької, на заводі "Азовсталь" щодня відбуваються цинічні обстріли та вбивства поранених людей, які попри виснаження та біль продовжують відстоювати Маріуполь.

Влада України робить все, щоб врятувати поранених захисників, які перебувають на території оточеного заводу "Азовсталь". Тривають перемовини щодо їх евакуації. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляла, що зараз мовиться про евакуацію 60 поранених оборонців.

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