Защитники "Азовстали" сообщили, что российские захватчики сбрасывают авиабомбы на предприятие. Это продолжается весь 80 день полномасштабного вторжения страны-агрессора.

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На "Азовсталь" враг бросает различные виды вооружения

Защитники сообщают, что российские захватчики, кроме бомб, еще задействуют тяжелую артиллерию и танки. Кроме того, привлекли большое количество пехоты. Таким образом россияне хотят попытаться штурмовать украинские позиции.

Украинские воины оценивают ситуацию как крайне критическую. Но, несмотря на это, они отмечают, что прилагают сверхчеловеческие усилия для борьбы. Им удается отражать попытки врага прорвать позиции защитников и сдерживают российские войска.

Напомним что завод остался едва ли не единственной точкой противостояния с российскими захватчиками в Мариуполе. Там в нечеловеческих условиях борются пограничники, морские пехотинцы, полк "Азов" и другие. Среди них есть раненые, которые нуждаются в медицинской помощи.

Что происходит на "Азовстали": основное

Родные защитников Мариуполя требуют для них экстракции. Это процедура, при которой третья страна, не сторона конфликта, может их эвакуировать с "Азовстали" на свою территорию. Также должна быть гарантия, что до окончания войны они не будут принимать в ней участия.

По словам жены бойца полка "Азов" Натальи Зарецкой, на заводе "Азовсталь" ежедневно происходят циничные обстрелы и убийства раненых людей, которые несмотря на истощение и боль продолжают отстаивать Мариуполь.

Власти Украины делают все, чтобы спасти раненых защитников, которые находятся на территории окруженного завода "Азовсталь". Продолжаются переговоры об их эвакуации. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что сейчас речь идет об эвакуации 60 раненых защитников.

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