Сдаться – значит пойти в плен и быть убитыми, рассказали родственники бойцов на пресс-конференции. В плен защитники не сдадутся, потому что это унизительно для них.

Важно Цинизм зашкаливает: оккупанты обнародовали контакты невест и жен защитников "Азовстали"

Кроме того, в плену нет никаких гарантий, что военные выживут. А экстракция – это спасение бойцов.

Что означает экстракция

Процедура предусматривает, что военные будут выведены на территорию другой страны с гарантией, что они больше не будут участвовать в боевых действиях вплоть до окончания войны.

Они и так уже настолько ранены и искалечены, что для них просто невозможно дальше противостоять такому нашествию, когда обстреливают из всех возможных видов оружия.

– отметили родные бойцов.

Они просят мир принять участие в спасении воинов и выступить гарантами, что при выводе бойцов их не убьют.

Родственники военных отмечают, что Турция остается лучшим вариантом для экстракции наших военных. Защитников Мариуполя можно эвакуировать по морю, поскольку расстояние позволяет это сделать.

Ситуация на "Азовстале"

На заводе "Азовсталь" уже более 2 месяцев находятся защитники города. Это бойцы "Азова", морпехи, пограничники, полицейские, терроборона и медики. Ранее в бункерах завода скрывались и гражданские. Однако с 30 апреля началась процедура их эвакуации, длившаяся неделю.

Сейчас ведутся переговоры об эвакуации с территории завода тяжелораненых бойцов и медиков. По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, таких на заводе 60 человек. Украинские воины сообщали, что в общей сложности раненых более полутысячи. Кроме того, необходимо забрать и тела павших, чтобы Украина могла достойно попрощаться со своими героями.

В Украине даже создали петицию ООН и генсеку Антониу Гутеррешу с просьбой о применении процедуры экстракции для защитников Мариуполя.

Кстати - Из-за оккупантов в подвалах Азовстали страдает и собака: