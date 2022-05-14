Здатись – це означає піти в полон і бути вбитими, розповіли родичі бійців на пресконференції. В полон захисники не здадуться, бо це принизливо для них.

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Крім того, у полоні немає ніяких гарантій, що військові виживуть. Натомість екстракція – це порятунок бійців.

Що означає екстракція

Процедура передбачає, що військових виведуть на територію іншої країни з гарантією, що вони більше не будуть брати участі у бойових діях аж до закінчення війни.

Вони і так вже настільки поранені та скалічені, що для них просто неможливо далі протистояти такій навалі, коли обстрілюють з усіх можливих видів зброї,

– зазначили рідні бійців.

Вони просять світ долучитись до порятунку воїнів та виступити гарантами, що при виведенні бійців їх не вб'ють.

Родичі військових наголошують, що наразі Туреччина залишається найкращим варіантом для екстракції наших військових. Захисників Маріуполя можна евакуювати морем, оскільки відстань дозволяє це зробити.

Яка ситуація на "Азовсталі"

На заводі "Азовсталь" вже понад 2 місяці перебувають захисники міста. Це бійці "Азову", морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборона та медики. Раніше у бункерах заводу переховувались і цивільні. Однак з 30 квітня почалась процедура їх евакуації, яка тривала тиждень.

Зараз ведуть переговори про евакуацію з території заводу важкопоранених бійців та медиків. За словами міністерки реінтеграції Ірини Верещук, таких на заводі 60 осіб. Українські воїни повідомляли, що загалом поранених є понад пів тисячі. Крім того, необхідно забрати і тіла полеглих, аби Україна мала змогу гідно попрощатись зі своїми героями.

В Україна навіть створили петицію до ООН та генсека Антоніу Гутерреша з проханням про застосування процедури екстракції для захисників Маріуполя.

До речі – Через окупантів у підвалах Азовсталі страждає і собака: