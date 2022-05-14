Так, 13 травня окупанти оприлюднили в соціальних мережах особисті контакти наречених та дружин захисників Маріуполя.
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Росіяни злили телефонні контакти членів родин українських воїнів, а також їхні особисті сторінки у соціальних мережах.
Найвищий рівень нелюдяності та цинізму. Ми всі у невідплатному боргу у Захисників Маріуполя,
– написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зауважимо, що наразі рідні захисників Маріуполя намагаються достукатися до всього світу, щоб з "Азовсталі" врятували їхніх чоловіків, синів та доньок. На заводі, окрім азовців, перебувають ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона.
Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що наразі там понад більш ніж 1 000 українських бійців, зокрема й жінки. Серед них багато людей з відкритими ранами, які перебувають у повній антисанітарії.
Ситуація на "Азовсталі": коротко про головне
- Захисники Маріуполя розповіли, що 13 травня російські окупанти намагались прорватися на територію "Азовсталі". Проте українські воїни втримали оборони й окупанти отримали відсіч.
- Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар із позивним "Калина" додав, що ворожа авіація й артилерія працювали всю ніч.
- Росіяни прикриваються обстрілами, щоб пішки пробратися на завод.
- Наразі Україна домовляється про евакуацію 38 лежачих поранених бійців з "Азовсталі" в обмін на полонених росіян.
- Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України додала, що найважчих поранених намагаються витягнути з заводу першочергово. Залишається працювати поступово, оскільки Росія не хоче йти навіть на такі поступки.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна працює над тим, щоб вивести всіх військових з "Азовсталі".
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