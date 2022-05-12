Про це 12 травня повідомила Ірина Верещук. Вона пояснила, що деякі коментарі щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу.
До теми Україна домовляється з Росією про евакуацію з "Азовсталі" медиків, поранених бійців і мирних
Міністерка закликала утриматись політиків, журналістів та активістів від публічних коментарів про те, чого вони не знають.
Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть, що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати. Мовиться про життя людей,
– написала Верещук.
Що відомо про переговори
Як зазначила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, тривають важкі перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з "Азовсталі" в обмін на полонених росіян.
Наразі мовиться про можливу евакуацію 38 українських воїнів, які зазнали важких поранень на заводі "Азовсталь". Усі вони – лежачі хворі.
Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі,
– заявила Верещук.
Вона також пояснила, що поки немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, хоч про це нібито повідомляли деякі ЗМІ.
"Закликаю всіх працювати серйозно, не пускатися в нереальні міркування та заяви. Тільки реалістичність і тверезість думок та дій дасть результат", – додала міністерка.
Нагадаємо, раніше Ірина Верещук повідомила, що наразі на "Азовсталі" перебуває понад тисяча українських бійців. Серед них – воїни з відкритими ранами, які перебувають у повній антисанітарії.
Новини з "Азовсталі": коротко про головне
- Зранку 11 травня українські воїни повідомили, що лише упродовж передньої доби окупанти завдали по "Азовсталі" 20 повітряних атак.
- Президент Володимир Зеленський 10 травня запевнив, що Україна використовує усі можливі дипломатичні інструменти, аби врятувати захисників Маріуполя, однак російські загарбники не погоджуються на жоден із варіантів.
- Україна запропонувала обмін й попросила Росію вивезти хоча б важкопоранених, а росіянам віддадуть полонених окупантів. Втім, Кремль поки не відповів.
- 6 травня активісти створили петицію, де вимагають ООН почати евакуацію всіх військових та цивільних із "Азовсталі", застосувавши процедуру екстрадиції. Там уже понад мільйон підписів.
- Підкреслимо, що 8 травня захисники Маріуполя погодились здатись третій стороні та залишатися в цій країні до завершення війни. При цьому вони просять евакуювати із ними й тіла загиблих побратимів.
Важливо – Україна запропонувала Росії обмін щодо захисників "Азовсталі": дивіться відео