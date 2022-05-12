Про це під час брифінгу розповіла координаторка дій з гуманітарних коридорів від Офісу Президента Тетяна Ломакіна розповіла, повідомляє 24 канал.
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Якщо про евакуацію цих категорій людей вдасться домовитись, це буде другий етап гуманітарної операції.
Зараз ведуться перемовини про можливий другий етап гуманітарної операції зі спасіння медичних працівників і поранених – близько 500 людей. А також про відкриття гуманітарних коридорів, яких потребують самі Маріупольці,
– розповіла Ломакіна.
Скільки цивільних залишилось в Маріуполі
Згідно з даними Офісу Президента, нині у Маріуполі перебувають декілька тисяч людей. Переважно це жінки, діти та люди похилого віку.
Вони всі чекають на порятунок, і Україна робитиме все можливе, щоб відкрити гуманітарний коридор і допомагати людям виїхати до мирних територій України,
– додала Ломакіна.
Яка ситуація на "Азовсталі": коротко про головне
- Ситуація на заводу критична – серед захисників Маріуполя багато поранених, яким терміново потрібна медична допомога. Багато з них без рук та ніг і не мають навіть знеболювального, щоб хоча б втамувати біль.
- Росія безперестанку штурмує завод. Зранку 11 травня українські воїни повідомили, що лише упродовж минулої доби окупанти завдали по "Азовсталі" 20 повітряних атак.
- Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що наразі там понад більш ніж тисяча українських бійців. Серед них багато людей з відкритими ранами, які перебувають у повній антисанітарії.
- Володимир Зеленський 10 травня розповів, що Україна використовує усі можливі дипломатичні інструменти, щоб врятувати українських бійців Маріуполя. Але Росія не погоджується на жоден варіант.
- Україна запропонувала обмін й попросила Росію вивезти хоча б важкопоранених. Натомість Росії віддадуть полонених окупантів. Кремль ще не відповів.
- Додамо, що 6 травня активісти створили петицію, де вимагають ООН почати евакуацію всіх військових та цивільних із "Азовсталі", застосувавши процедуру екстрадиції. Наразі там понад мільйон підписів.
- 8 травня захисники Маріуполя підтвердили, що готові здатись третій стороні та залишатися в цій країні до завершення війни. При цьому вони просять евакуювати із ними й тіла загиблих побратимів.
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