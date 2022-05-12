Об этом во время брифинга рассказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса Президента Татьяна Ломакина, сообщает 24 канал.
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Если об эвакуации этих категорий людей удастся договориться, это будет второй этап гуманитарной операции.
В настоящее время ведутся переговоры о возможном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых – около 500 человек. А также об открытии гуманитарных коридоров, в которых нуждаются сами мариупольцы,
– рассказала Ломакина.
Сколько гражданских осталось в Мариуполе
Согласно данным Офиса Президента, в настоящее время в Мариуполе находятся несколько тысяч человек. Преимущественно это женщины, дети и пожилые люди.
Они все ждут спасения, и Украина будет делать все возможное, чтобы открыть гуманитарный коридор и помогать людям выехать на мирные территории Украины,
– добавила Ломакина.
Какая ситуация на "Азовстали": коротко о главном
- Ситуация на заводе критическая – среди защитников Мариуполя много раненых, которым срочно нужна медицинская помощь. Многие без рук и ног и не имеют даже обезболивающего, чтобы хотя бы унять боль.
- Россия беспрестанно штурмует завод. Утром 11 мая украинские воины сообщили, что только за прошедшие сутки оккупанты нанесли по "Азовстали" 20 воздушных атак.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что сейчас там более тысячи украинских бойцов. Среди них много людей с открытыми ранами, которые находятся в полной антисанитарии.
- Владимир Зеленский 10 мая рассказал, что Украина использует все возможные дипломатические инструменты для спасения украинских бойцов Мариуполя. Но Россия не соглашается ни на один вариант.
- Украина предложила обмен и попросила Россию вывезти хотя бы тяжелораненых. Вместо этого России отдадут пленных оккупантов. Кремль еще не ответил.
- Добавим, что 6 мая активисты создали петицию, где требуют ООН начать эвакуацию всех военных и гражданских с "Азовстали", применив процедуру экстракции. Сейчас там более миллиона подписей.
- 8 мая защитники Мариуполя подтвердили, что готовы сдаться третьей стороне и оставаться в этой стране до завершения войны. При этом они просят эвакуировать с ними и тела погибших собратьев.
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