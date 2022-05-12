С 14-ти лет сын хотел служить в полку защитников Мариуполя. Он даже перевелся на другую специальность, чтобы побыстрее окончить колледж, и в 18 лет туда уже поехать. Мы об этом узнали внезапно – он пригласил нас с мужем на выпускной. Однако я уговорила его потерпеть еще год.

Читайте также Мариуполь - сердце Украины и если оно остановится, наступит страшная тьма - жена "Рэдиса"

В 19 лет он привез пачку бумаг и сказал: "Уж точно ухожу". По выражению лица сына стало ясно, что отговорить его не удастся. Так он и служил в полку последние три года. Во время последней связи мой сын, как обычно, не сказал ничего плохого: "Все хорошо. Все чики-пуки, мам. Бьем оккупантов".

Я всегда спрашиваю: "Сколько у вас там еды осталось?" На что он отвечает: "На три года точно хватит".



Артем, защитник Мариуполя / Фото из личного архива "Вайса"

В первые дни полномасштабной войны он больше нас с мужем переживал. Мы же живем в Броварском районе – рядом с Большой Дымеркой. Здесь были очень тяжелые бои.

24 февраля сын нам позвонил по телефону и призвал отца взять паспорт и идти в военкомат. Он подчеркнул: "Или мы их всех, или они всех нас". Мой муж Ставр по-прежнему служит в терробороне.



Татьяна и Ставр Вишняки с сыном Артемом / Фото предоставлено редакции

Мы любили вечером гулять в парке возле здания Драмтеатра, когда получали в Мариуполь. Там такие фонтаны и цветочные клумбы!

Я спрашиваю сына: "Зачем им теперь город? Его уже нет. Остались одни развалины". Сын сказал: "Грозный помните? Так здесь еще хуже".

Наши родственники в России пытались рассказать, что войну в стране начала Америка с Украиной, а мы ничего не понимаем. Но меня они не трогают, потому что знают, где находится мой ребенок.

Во время рассказа Татьяны ей позвонил по телефону сын. С "Азовстали". Они говорили 15 минут. Самые ценные в настоящее время.

Сын извинился, что не смог набрать и поздравить с Днем матери. Уверяет, что у него все отлично. Он будет голодать, но отдаст свой кусок хлеба другому. Я его всегда прошу меня не успокаивать.

Он только иногда спрашивает: "Ну, как там? Слышно что-нибудь о нас?". Что ему ответить?

Поэтому я обращаюсь к нашей власти и всему миру: верните мне, пожалуйста, сына. Ему всего 21 год. В аду он уже побывал, позвольте ему вернуться на землю и увидеть солнце! Он доказал, что достоин этого!

Единственное желание, чтобы он меня обнял!

Отец защитника Ставр Вишняк поддерживает жену и подчеркивает, что власть и лидеры всего мира должны повлиять на ситуацию и вернуть домой их сына и других бойцов.

Призываю эвакуировать всех защитников из заблокированной "Азовстали", гражданских, раненых и военных, провести процедуру "extraction". Каждый день там – это чья-то жизнь!



Артем в полку бойцов Мариуполя / Фото предоставлено редакции

Подписать петицию с призывом спасти всех находящихся на территории "Азовстали" бойцов можно здесь . Обращение адресовано ООН и его главе Антониу Гутеррешу.