Это должно было происходить по стандартным правилам обмена военнопленных, сообщила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Для эвакуации раненых требуется гуманитарный коридор.

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Однако Верещук подчеркнула, что договоренности еще нет. Переговоры продолжаются.

Деблокада военным путем невозможна

Министр призналась, что пока деблокировать "Азовсталь" военным путем невозможно.

Защитники Мариуполя сдаваться в плен не хотят. Верещук отметила, что это достойно уважения. Однако и на процедуру "экстракшн" россияне не согласны.

Поэтому правительство прорабатывает разные варианты. По словам политика, ни один из них не идеальный, но ищут рабочий.

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