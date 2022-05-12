Об этом 12 мая сообщила Ирина Верещук. Она пояснила, что некоторые комментарии по содержанию переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу.
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Министерство призывало воздержаться политиков, журналистов и активистов от публичных комментариев о том, чего они не знают.
Если все получится и мы вытащим людей, потом делайте, что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать. Речь идет о жизни людей,
– написала Верещук.
Что известно о переговорах
Как отметила глава Министрства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, продолжаются тяжелые переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов из "Азовстали" в обмен на пленных россиян.
Сейчас говорится о возможной эвакуации 38 украинских воинов, которые получили тяжелые ранения на заводе "Азовсталь". Все они – лежачие больные.
Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше,
– заявила Верещук.
Она также объяснила, что пока нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, хотя об этом якобы сообщали некоторые СМИ.
"Призываю всех работать серьезно, не пускаться в нереальные соображения и заявления. Только реалистичность и трезвость мнений и действий даст результат", – добавила министер.
Напомним, ранее Ирина Верещук сообщила, что в настоящее время на "Азовстале" находятся более тысячи украинских бойцов. Среди них – воины с открытыми ранами, которые находятся в полной антисанитарии.
Новости из "Азовстали": коротко о главном
- Утром 11 мая украинские воины сообщили, что только в течение передних суток оккупанты нанесли по "Азовстали" 20 воздушных атак.
- Президент Владимир Зеленский 10 мая заверил, что Украина использует все возможные дипломатические инструменты, чтобы спасти защитников Мариуполя, однако российские захватчики не соглашаются ни на один из вариантов.
- Украина предложила обмен и попросила Россию вывезти хотя бы тяжелораненых, а россиянам отдадут пленных оккупантов. Впрочем, Кремль пока не ответил.
- 6 мая активисты создали петицию, где требуют ООН начать эвакуацию всех военных и гражданских из "Азовстали", применив процедуру экстрадиции. Там уже более миллиона подписей.
- Подчеркнем, что 8 мая защитники Мариуполя согласились сдаться третьей стороне и оставаться в этой стране до завершения войны. При этом они просят эвакуировать с ними и тела погибших собратьев.
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