Ми не перестанемо боротися за наших людей, – глава держави

Україна та її партнери мають робити все, аби Росія нас почула. Про це президент заявив у інтерв'ю італійським журналістам.

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Евакуація наших військових залежить від рішення Росії. Зеленський наголосив, що українська влада робить все можливе для того, щоб вивести людей з "Азовсталі".

Чесно скажу, що ми не хочемо залишати там навіть вбитих людей. Бо їх батьки, дружини, чоловіки їх чекають. Це для нас історії, а для цих сімей – завжди в їхньому серці. Тому ми повинні боротися за кожного і кожну, живу або вже ні,

– сказав політик.

Зеленський говорить про "Азовсталь" на всіх майданчиках

Україна передала Росії інформацію щодо евакуації поранених. Для цього вже застосовували механізм долучення третьої держави. Тому тепер над переговорами щодо евакуації працюють ще Ізраїль, Швейцарія і Туреччина.

13 травня Зеленський поговорив телефоном з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Політик пообіцяв, що подзвонить очільнику Кремля Володимиру Путіну, щоб обговорити евакуацію українських військових.

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Я говорив з усіма лідерами і на всіх майданчиках, щоб допомогти нашим військовим. Не хочете відпустити? Ми готові їх поміняти. Не хочете відпустити поранених? Ми готові їх поміняти. Дайте нам вивести вбитих, дайте вивести поранених. Не вбивайте живих. Бо це війна і є правила війни,

– зазначив Зеленський.

Політик підкреслив, що у ситуації, коли територія заблокована, а українське військо не може до неї дійти, виникає питання діалогу. Тому хоче Київ, чи ні, а все ж мусить спілкуватися з російською стороною.

Президент також подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста за те, що супроводжували цивільних з "Азовсталі". Тепер, за словами Зеленського, організації готові допомагати з військовими.

"Ми всі готові. Питання в Росії", – підкреслив український лідер.

Рідні українських військових на весь світ кричать про евакуацію

У Ватикан прибули дружини військових полку "Азов". Жінки зустрілися з Папою Римським та просили його допомогти врятувати їхніх чоловіків.

Євгеній Сухарніков – батько одного з "азовців" – закликав турецького президента Реджепа Ердогана стати героєм, який врятує українських оборонців. Адже для цього потрібна людина з політичним авторитетом.

Командир морпіхів Сергій Волина звернувся у твітері до Ілона Маска. Він попросив американського винахідника допомогти військовим врятуватись з "Азовсталі".

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