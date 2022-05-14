У защитников "Азовстали" есть связь и интернет

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал бывший командир одного из добровольческих полков Максим Жорин. Он сообщил, что с украинскими защитниками на "Азовстали" постоянно общаются.

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Жорин рассказал, что у защитников "Азовстали" есть связь и интернет, однако не всегда они имеют возможность ими пользоваться. Экс-командир украинских защитников Мариуполя заявил, что из-за постоянных боев защитникам на "Азовстали" не до разговоров.

Ну, нормальной ее назвать нельзя – это связь по возможности, так будет более правильная формулировка. У них есть связь, есть интернет, но у них далеко не всегда есть возможность использовать эту связь. Более того, из-за постоянных боев им просто не до того, чтобы разговаривать по телефону или переписываться,

– рассказал Жорин о связи с защитниками Мариуполя.

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