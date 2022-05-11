Об этом во время телемарафона рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Он отметил, что экстракция военных из "Азовстали" под личным контролем Владимира Зеленского.

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Сейчас работают над эвакуацией военных

Из "Азовстали" в Мариуполе вывели всех гражданских людей: женщин, детей, людей преклонного возраста. Сейчас идет сложная процедура непосредственно под контролем президента Украины – процесс (экстракции – 24 канал) военных,

– подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что о дальнейших событиях, связанных с эвакуацией, будет сообщать руководство Украины. Павел Кириленко добавил, что все понимают и высоко оценивают вклад, который защитники Мариуполя внесли не только для города, но и для Украины. Ведь именно они не позволяли врагу продвинуться дальше. Более того, их силами удалось уничтожить многих российских военных.

Отметим, что морской пехотинец с позывным "Волына" попросил всех присоединиться к борьбе за украинских военных. Он отметил, что каждый должен отстаивать жизнь тех, кто поминутно рискует, защищая город Мариуполь от российского нашествия.

Из Мариуполя эвакуация практически невозможна

Глава Донецкой ОВ подчеркнул, что выехать из города практически невозможно. Российские захватчики сделали все, чтобы эвакуация не состоялась. Если же сейчас кому-то и удается покинуть Мариуполь, это единичные случаи, отметил он.

В Мариупольском городском совете озвучили жуткую статистику. Согласно их подсчетам, по меньшей мере 10 тысяч украинцев, ставших пленниками России в Мариуполе, до конца года могут умереть. Причиной этого станут заболевания, а также невыносимые условия для жизни. Отметим, что сейчас в городе проживает от 150 до 170 тысяч жителей.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему до сих пор не состоялась деблокада Мариуполя. Президент Украины подчеркнул, что Украина до сих пор не получила оружие, которое могло бы позволить это реализовать. Его международные партнеры нашему государству не предоставили. Об этом он отметил во время выступления перед парламентом Мальты.

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