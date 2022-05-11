Про це під час телемарафону розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зазначив, що екстракція військових з "Азовсталі" під особистим контролем Володимира Зеленського.

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Зараз працюють над евакуацією військових

З "Азовсталі" в Маріуполі вивели усіх цивільних людей: жінок, дітей, людей поважного віку. Зараз триває складна процедура безпосередньо під контролем президента України – процес (екстракції – 24 канал) військових,

– наголосив Кириленко.

Він додав, що про подальші події, пов'язані з евакуацією, повідомлятиме керівництво України. Павло Кириленко додав, що всі розуміють і високо оцінюють той внесок, який захисники Маріуполя зробили не лише для міста, а й для України. Адже саме вони не дозволяли ворогові просунутися далі. Ба більше, їхніми силами вдалося знищити багато російських військових.

Зазначимо, що морський піхотинець з позивним "Волина" попрохав усіх долучитися до боротьби за українських військових. Він зазначив, що кожен повинен відстоювати життя тих, хто щохвилини ризикує, захищаючи місто Маріуполь від російської нашесті.

З Маріуполя евакуація практично неможлива

Глава Донецької ОВА підкреслив, що виїхати з міста практично неможливо. Російські загарбники зробили все для того, щоб евакуація не відбулася. Якщо ж зараз комусь і вдається покинути Маріуполь, то це поодинокі випадки, зазначив він.

У Маріупольській міській раді озвучили моторошну статистику. Згідно з їхніми підрахунками, щонайменше 10 тисяч українців, які стали бранцями Росії в Маріуполі, до кінця року можуть померти. Причиною цього стануть захворювання, а також нестерпні умови для життя. Зауважимо, що наразі у місті проживають від 150 до 170 тисяч мешканців.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому досі не відбулася деблокада Маріуполя. Президент України підкреслив, що Україна досі не отримала зброю, яка могла б дозволити це реалізувати. Її міжнародні партнери нашій державі не надали. Про це він зазначив під час виступу перед парламентом Мальти.

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