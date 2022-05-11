Так, морський піхотинець "Волина" закликав усіх до боротьби. Кожен зараз повинен відстоювати життя усіх, хто зараз захищає Маріуполь.

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Морська піхота навчила любити Україну

Я – морський піхотинець. Саме морська піхота навчила мене по-справжньому любити Україну! Любити сміливо та відчайдушно, любити зі зброєю у руках та у хвилини найбільшої небезпеки, любити надійно, хоробро та безкомпромісно!,

– наголосив він.

Боєць додав, що він відчуватиме чисту, безумовну, а також беззастережну любов до своєї Батьківщини. І робитиме доти, поки у грудях битиметься його серце. Адже, зі слів "Волини", любов до Батьківщини значно глибша. У ній і світлі почуття сина до матері, брата – до сестри, батька – до дитини. А сама ця любов немає жодних меж.

Він наголосив на тому, що морська піхота – його родина. Це ті, хто без жодних сумнівів віддадуть своє життя, щоб боронити Україну. Це ті, хто поділиться останнім порівну, підставить своє плече або допоможе тоді, коли це необхідно. А все тому, що вони мають одну спільну любов: до Батьківщини.

Захисники Маріуполя вимагають екстракції військових

Водночас боєць попрохав усіх боротися за гарнізон "Маріуполь". Він закликав світову спільноту, яка не розгубила духовні цінності та ідеали, людей, які можуть відчувати чужий біль і страждання, посприяти екстракції українських військових.

Я закликаю весь світ, я закликаю кожного допомогти реалізувати процедуру "extraction" для українських військових!,

– наголосив він.

Зауважимо, що раніше в мережі з'явилася петиція. У ній закликають усіх небайдужих врятувати захисників Маріуполя. І за лічені дні вона зібрала понад мільйон підписів. На момент написання цієї новини – 1,2 мільйона.

За допомогою неї усі небайдужі закликають як ООН, так і генсекретаря розпочати процедуру Еxtraction без жодних зволікань. Вона передбачає переміщення людей з території, яку контролює ворог, у безпечну зону. Сам процес немає нічого спільного зі здачею в полон. Ба більше, оборонці Маріуполя заявили, що поляжуть в бою, але бранцями Росії не стануть.

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