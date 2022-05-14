Это он отметил в интервью 24 каналу. Более того, военнослужащий убежден, что весь мир не до конца осознает, что на самом деле происходит на территории металлургического комбината "Азовсталь".

Читайте также Разгром морпехов России на Запорожье и более миллиарда на разведку: основное за 80 день войны

Реакция мира на ситуацию на "Азовстали" недостаточна

Максим Жорин признался, что для него сложны не столько бои, сколько ситуация в Мариуполе. Ему очень сложно наблюдать за тем, что переживают собратья, защищающие "Азовсталь" от оккупантов.

В то же время он подчеркнул, что реакция мировой общественности недостаточна. А это значит, что люди не осознают, что своими глазами видят настоящую трагедию, которая в XXI веке разворачивается в Мариуполе.

Мир не совсем понимает, что там происходит в прямом смысле слова геноцид. Там убили тысячи украинцев, там сейчас просто пытаются на глазах всего мира уничтожить тех, кого оккупанты окружили,

– подчеркнул Жорин.

Он добавил, что военные, которые сейчас находятся на территории комбината "Азовсталь", переживают настоящие мучения. У них нет лекарств, медикаментов, оборудования для оказания медицинской помощи.

Тема Деокупация территорий и тяжелые переговоры по "Азовстали": Зеленский обратился к украинцам

Актуальные новости о защитниках "Азовстали": коротко

Заметим, что с начала войны защитникам Мариуполя удалось уничтожить около 6 тысяч российских оккупантов. В металлолом бойцы превратили более 100 единиц вражеской техники.

Достойно внимания – защитники Мариуполя обратились к международному сообществу: смотрите видео