Это он отметил в интервью 24 каналу. Более того, военнослужащий убежден, что весь мир не до конца осознает, что на самом деле происходит на территории металлургического комбината "Азовсталь".
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Реакция мира на ситуацию на "Азовстали" недостаточна
Максим Жорин признался, что для него сложны не столько бои, сколько ситуация в Мариуполе. Ему очень сложно наблюдать за тем, что переживают собратья, защищающие "Азовсталь" от оккупантов.
В то же время он подчеркнул, что реакция мировой общественности недостаточна. А это значит, что люди не осознают, что своими глазами видят настоящую трагедию, которая в XXI веке разворачивается в Мариуполе.
Мир не совсем понимает, что там происходит в прямом смысле слова геноцид. Там убили тысячи украинцев, там сейчас просто пытаются на глазах всего мира уничтожить тех, кого оккупанты окружили,
– подчеркнул Жорин.
Он добавил, что военные, которые сейчас находятся на территории комбината "Азовсталь", переживают настоящие мучения. У них нет лекарств, медикаментов, оборудования для оказания медицинской помощи.
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Актуальные новости о защитниках "Азовстали": коротко
- 12 мая стало известно о том, что из комбината "Азовсталь" эвакуируют 38 раненых бойцов. Об этом сообщила министр Ирина Верещук. В то же время, украинские власти попросили воздержаться от публичного комментирования, ведь это может помешать вывозу военных.
- Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выступил в Совбезе ООН. Он призвал организацию посодействовать эвакуации военных с предприятия, которое ежедневно атакуют российские военные.
- В то же время в Генштабе отметили, что прогнозируют увеличение атак по "Азовстали". Причиной тому является эвакуация местных. Заметим, что на днях с территории комбината вывезли гражданских женщин, детей, а также людей преклонного возраста.
- Тем временем оккупанты под прикрытием выстрелов попытались проникнуть внутрь "Азовстали". Но сделать этого им не удалось, ведь защитники Мариуполя дают достойный отпор.
- Свои усилия объединили второй, третий и пятый президенты Украины. Леонид Кучма, Виктор Ющенко, а также Петр Порошенко обратились ко всему миру. Они призвали спасти оставшихся на территории комбината "Азовсталь".
- Ирина Верещук отметила, что не следует преувеличивать влияние мировых лидеров на эвакуацию защитников Мариуполя. Министр отметила, что если бы он действительно был значительным, то Россия вообще не решилась бы развязывать войну против Украины.
Заметим, что с начала войны защитникам Мариуполя удалось уничтожить около 6 тысяч российских оккупантов. В металлолом бойцы превратили более 100 единиц вражеской техники.
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