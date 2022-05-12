Он подчеркнул, что многие на "Азовстали" были тяжело ранены и не имеют доступа к медицинскому лечению, в котором срочно нуждаются.

Важно В условиях полного окружения и нехватки боеприпасов защитники "Азовстали" все равно уничтожают врага

Сергей Кислица на заседании Совбеза призвал продлить эвакуационную операцию.

Мы призываем Совет безопасности и генерального секретаря приложить дальнейшие усилия, чтобы обеспечить эвакуацию больных и раненых с территории "Азовстали" в соответствии с международным гуманитарным правом,

– подчеркнул Кислица.

По его словам, людей нужно доставить в безопасное место, где их право на жизнь будет гарантировано.

Эвакуация из "Азовстали" раненых возможна

Добавим, что Ирина Верещук сообщила, что раненых украинских военных могут эвакуировать из гарнизона Мариуполя.

Украинские власти просят политиков, журналистов и общественных деятелей воздержаться от комментариев. Она пояснила, что некоторые комментарии по содержанию переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу.

Кого могут эвакуировать из "Азовстали"

Как отметила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, продолжаются тяжелые переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов из "Азовстали" в обмен на пленных россиян.

Сейчас говорится о возможной эвакуации 38 украинских воинов, которые получили тяжелые ранения на заводе "Азовсталь". Все они – лежачие больные.

Защитники Мариуполя уничтожают врага

Офицер управления штаба защитников Мариуполя Илья Самойленко отметил, что украинские военные уже ликвидировали 2,5 тысяч врагов и еще 5 тысяч ранили.

"Мы также уничтожили более 60 танков и повредили еще 30 – это 10% их потерь. А также уничтожили 10% артиллерийских систем кафиров", – продолжил воин.

Илья Самойленко добавил, что данные фиксировались с 24 февраля по 15 апреля. По словам офицера управления штаба, подсчет усложнен интенсивностью боевых действий.

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