Обращение главы государства было обнародовано примерно в 23:00. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на видео президента по итогам 13 мая.
Обращение Владимира Зеленского в этот вечер: смотрите видео
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Владимир Зеленский рассказал, какая сейчас ситуация с деоккупацией территорий и переговорами по "Азовстали". Также подчеркнул, что сейчас в приоритете ежедневная работа, направленная на прекращение войны.
Обращение главы государства было обнародовано примерно в 23:00. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на видео президента по итогам 13 мая.
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