Украина никого не забудет и не только врагу, – президент
Об успехах военных рассказал президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в обращении к украинцам за 13 мая.
Только за минувшие сутки ВСУ удалось деоккупировать 6 населенных пунктов. В них возвращают электричество, водоснабжение, связь, транспорт и социальные услуги.
Это важно. Конечно, мы помним о каждом городе и каждой общине, которые еще находятся в оккупации. Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса,
– подчеркнул президент.
Он добавил, что постепенное освобождение Харьковской области доказывает – Украина не оставит свои территории врагу.
Смотрите обращение Владимира Зеленского к украинцам:
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Последние новости о войне в Украине
- В зоне ООС за сутки 13 мая наши военные отразили 10 вражеских атак. Бои на трех локациях еще продолжаются. Украинские бойцы уничтожили пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей россиян. Кроме того, силы ПВО ликвидировали 3 беспилотника типа "Орлан".
- Из-за потерь у острова Змеиных оккупантам пытаются усилить там свои позиции. Враг уже стянул на остров комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".
- По данным СМИ, Россия вывела в Черное море все корабли Черноморского флота. В Южной бухте, что во временно оккупированном Севастополе, не осталось ни одного судна. В составе флота имеется 6 подлодок, которые перевозят крылатые ракеты типа "Калибр".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился в страны G7. Чиновник подчеркнул, что для победы над агрессором Украины нужны ракетные системы залпового огня и авиация. В настоящее время ведутся переговоры о предоставлении нашему государству этого оружия.