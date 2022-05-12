Об этом рассказали корреспондентке 24 канала Анне Черненко из Харькова.

На тему Пытались убежать от оккупации: в Харьковской области на растяжке взорвались две женщины

Недавно ВСУ освободили поселок Циркуны в Харьковской области, который 74 дня находился под оккупацией. Местные там скрывались.

Журналистка 24 канала говорит, что сейчас у поселка много сгоревших авто с маркировкой Z и угнанных россиянами. Там очень сильно разбит частный сектор.



Так выглядят Циркуны после оккупации / Скриншот с видео 24 канала

Местные пытаются оправиться от оккупации, их кормят волонтеры. Выживали они, как могли.

Мы, как мыши, вылезали и убегали. Оккупанты стреляли, поэтому мы сидели голодные в подвалах. Мы 2,5 месяца сидели без хлеба. Когда оно уже закончится, куда мне идти?

– рассказывает жительница Циркунов Галина.

По ее словам, она большинство оккупации сидела в погребе, потом ей пришлось идти к соседям, потому что ее дом оккупанты разбили. Два дня назад россияне попали и в их дом, он полностью сгорел.

Другая жительница добавляет, что в селе нет ни света, ни газа.

Журналистка отметила, что встретила жителя Русских Тишков, который два часа ехал на велосипеде под обстрелами в Циркуны, чтобы купить хлеб.

Корреспондент отмечает, что даже после освобождения эти территории остаются опасными. Стреляют оккупанты из разного оружия, в частности артиллерией. Кроме того, россияне оставляли там много растяжек, саперы говорят, что территория загрязнена минами.

Военный, участвовавший в освобождении села Циркуны, говорит, что благодаря оттеснению врага в самом Харькове стало тише. "Здесь до сих пор есть возможность обстрелов. Но надеемся дойти до границы", – добавил он.

Что известно об освобождении Циркунов: коротко

Село Циркуны удалось освободить благодаря героическому наступлению защитников из 92-й механизированной бригады и других украинских подразделений. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что местные жители встретили украинских героев со слезами на глазах.

Циркуны были под русской оккупацией с первых дней войны. Захватчики причинили людям много страданий, а селу – немало разрушений. Враг уничтожил целые улицы. Русские разрушили многие дома местных жителей. По словам главы ОВА, критическую инфраструктуру в селе начнут восстанавливать, когда военные разрешат.

Глава Харьковской ОВА 8 мая сообщил, что в Циркунах начали работу правоохранители. Они фиксировали преступления, совершенные русскими захватчиками. Также подразделения пиротехников постепенно разминировали территорию.

Синегубов призвал местных жителей быть очень осторожными и не рисковать своей жизнью. Он также предупредил, что возвращаться в Циркуны слишком рано. Сейчас это опасно.

Какая ситуация в Харькове

Корреспондентка рассказала, что впервые с начала войны за сутки в Харькове не был нанесен ни один удар. Город теперь пытаются починить, там очищают дороги и даже перекрывают асфальт. Коммунальные работы продолжаются.

Однако в самой области продолжаются обстрелы. В частности, в Дергачах в результате вражеского удара погиб человек, еще трое ранены. Также накануне оккупанты били по Малой Даниловке.

Критической ситуация остается и во временно оккупированном Изюме. В мэрии города ранее заявляли, что ситуация у них похожа на Мариуполь. В частности, недавно стало известно о том, что под завалами разрушенного еще в марте дома обнаружили 44 убитых.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что Изюм является самой горячей точкой в области. Он отметил, что город более двух месяцев под оккупацией и таких разрушенных домов с телами там много.

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