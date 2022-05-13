Україна нікого не забуде й не лише ворогу, – президент
Про успіхи військових розповів президент Володимир Зеленський. Про це він сказав у зверненні до українців за 13 травня.
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Лише за минулу добу ЗСУ вдалося деокупувати 6 населених пунктів. У них вже повертають електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт та соціальні послуги.
Це важливо. Звичайно, ми пам'ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу,
– наголосив президент.
Він додав, що поступове звільнення Харківщини доводить – Україна не залишить свої території ворогу.
Дивіться звернення Володимира Зеленського до українців:
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Останні новини про війну в Україні
- У зоні ООС за добу 13 травня наші військові відбили 10 ворожих атак. Бої на трьох локаціях ще тривають. Українські бійці знищили 5 танків, 5 артилерійських систем, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів росіян. Крім того, сили ППО ліквідували 3 безпілотники типу "Орлан".
- Через втрати біля острова Зміїний окупанти намагаються посилити там свої позиції. Ворог вже стягнув на острів комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2".
- За даними ЗМІ, Росія вивела у Чорне море всі кораблі Чорноморського флоту. У Південній бухті, що в тимчасово окупованому Севастополі, не залишилося жодного судна. У складі флоту є 6 підводних човнів, які перевозять крилаті ракети типу "Калібр".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до країн G7. Урядовець наголосив, що для перемоги над агресором Україні потрібні ракетні системи залпового вогню та авіація. Наразі ведуться переговори щодо надання нашій державі цієї зброї.