Україна нікого не забуде й не лише ворогу, – президент

Про успіхи військових розповів президент Володимир Зеленський. Про це він сказав у зверненні до українців за 13 травня.

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Лише за минулу добу ЗСУ вдалося деокупувати 6 населених пунктів. У них вже повертають електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт та соціальні послуги.

Це важливо. Звичайно, ми пам'ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу,

– наголосив президент.

Він додав, що поступове звільнення Харківщини доводить – Україна не залишить свої території ворогу.

Дивіться звернення Володимира Зеленського до українців:

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