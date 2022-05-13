Україна веде переговорами з G7 про надання РСЗВ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях зустрічі G7 у Німеччині констатував, що ситуація з постачанням зброї покращилася. Та він наголосив, що потрібно забезпечити постійні постачання.

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Українській міністр нагадав, що на початку квітня у Брюсселі його порядок денний був винятково зброя. За словами Кулеби, ситуація покращилася завдяки США та деяким європейським країнам

Востаннє на зустрічі G7 я просив про три речі: зброю, зброю і ще раз зброю. З того часу ситуація покращилася завдяки постачанням гаубиць із США і деяких європейських країн,

– сказав він.

Кулеба заявив, що постачання зброї повинні продовжитися, щоб Україна мала всі засоби не тільки зупинити Росію, але й перемогти окупанта. Для цього, як сказав Кулеба, Україна потребує ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) та авіації.

Очільник МЗС України повідомив, що з представниками G7 ведуться переговори про можливість надання РСЗВ. Щодо авіації, то за словами міністра, питання досі відкрите.

Друга прогалина, яку треба заповнити – це авіація. Це стало гучною історією протягом останніх 2,5 місяця і питання залишається невирішеним. Але на відміну від питання з РСЗВ, я не бачу негайного розв'язання цієї проблеми,

– резюмував Кулеба.

Допомога Україні: останні новини

У Євросоюзі хочуть виділити ще 500 мільйонів євро на озброєння України. Таку ініціативу висловив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель.

Допомогу у розмірі 30 мільярдів євро Україні планують надати країни G7. За інформацією ЗМІ, це питання планують розглянути найближчим часом.

Позитивний сигнал Україна отримала від Німеччини. Німецька міністерка Анналена Бербок повідомила, що Німеччина буде постачати Україні сучасну зброю та навчати наших бійців.

Надважливим для України стало підписання президентом США Джозефом Байденом закону про ленд-ліз. Відповідний закон, який ухвалений вперше з часів Другої світової війни, спростить поставки зброї в Україну.

Весь цивілізований світ на стороні Україні та допомагає нашій країні у війні з Росією. Через це у Москві неймовірно бісяться і погрожують ядерною зброєю.

Зауважимо, що у США також вирішили виділити Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Та проросійський сенатор США Ренд Пол намагається блокувати цей закон.

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