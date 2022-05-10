Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, перебуваючи з візитом в Україні, заявила, що її держава стоїть на одному боці з нами. Міністерка відвідала звільнену від окупації Бучу на Київщині, повідомляє 24 канал.

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Німеччина допоможе в розслідуванні та розмінуванні

Під час візиту в Бучу на Київщині Анналена Бербок поговорила з генпрокуроркою України Іриною Венедіктовою. За словами німецької міністерки, їй стало ясно наскільки важливим є міжнародне розслідування злочинів росіян.

Німеччина надасть своїх фахівців та допомогу. Ці картини вбитих жінок та чоловіків є жахливими в німецьких газетах. Але зовсім інші відчуття бути на місці і бачити, де нарешті поховані ці люди, після того як вони багато днів лежали просто на вулиці,
– сказала Бербок.

Саме тому Німеччина підтримує не тільки роботу міжнародного трибуналу. Бербок з Венедіктовою обговорили ще й покращення координації міжнародної допомоги в цьому напрямку.

"Необхідно надати судово-медичну допомогу з боку Німеччини. Ми саме будемо допомагати розслідувати сексуальні злочини. Мій візит і розмова з генпрокурором підтвердили, що мовиться не тільки про допомогу в зборі даних і свідчень на місцях в Бучі. Треба, щоб були свідчення тих людей, які мусили тікати і як вони пережили ті жахливі моменти перед втечею", – каже німецька міністерка.

Анналена Бербок також відвідала й понищений росіянами Ірпінь. Вона наголосила: важливо, щоб люди змогли повернутися в місто.

Треба, щоб місто було відновлене, розміноване. Ми будемо також допомагати в цьому розмінуванні, мовиться й про розмінування у різних містах та селах,
– сказала вона.

Постачання зброї для України

Бербок заявила, що Україна не повинна залишатися сама в своїй боротьбі. Саме тому Німеччина буде постачати нам сучасну зброю.

Наша ціль – це постачання зброї і постачання її саме в цей момент, коли відбувається брутальна війна, напад на Україну. Воно означає, що не будуть повторюватися такі страшні злочини, які я сьогодні побачила. Таке постачання також сприятиме тому, щоб такі злочини ніколи не повторювались ніде більше, щоб ніде не могла загинути молода жінка з своєю тримісячною дитиною,
– наголосила німецька міністерка.

Вона також звернула увагу на те, що має дані про кількість вбитих в Україні дітей з 24 лютого. Таких понад 200, але інформація неточна.

"Якщо погортати ці відомості як мати чи батько, то цій людині просто розірветься серце. Це викликає відповідальність і ми будемо посилено підтримувати вашу країну і в воєнному плані", – сказала Бербок.

Навчання українських військових

За словами німецької міністерки, до того, що нас вже постачали, через декілька днів почнуть ще й готувати українських солдат. Їх вчитимуть користуватися пересувними гаубицями.

"Ми працюємо з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна одержала найсучасніше озброєння і могла захищати свої міста від майбутніх нападів. Ми будемо підтримувати європейську Україну і в фінансовому плані, економічному, технологічному, політичному й так само в питанні енергетики на тривалий час", – запевнила Бербок.

Як Німеччина підтримує Україну

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що його країна постачатиме нашій державі зброю. Адже дії Путіна не залишають іншого вибору. Також Німеччина буде підтримувати Україну всіма можливими способами.
  • Також країни ЄС узгоджують ембарго на російські енергоносії. Обмеження мають запровадити разом із 6 пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії. Німеччина такий крок підтримала.
  • Крім того, Німеччина запевнила, що не платитиме за російський газ у рублях ні зараз, ні будь-коли в майбутньому. Саме таку вимогу висувала Росія на забаганку Путіна.

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