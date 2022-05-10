Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, перебуваючи з візитом в Україні, заявила, що її держава стоїть на одному боці з нами. Міністерка відвідала звільнену від окупації Бучу на Київщині, повідомляє 24 канал.

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Німеччина допоможе в розслідуванні та розмінуванні

Під час візиту в Бучу на Київщині Анналена Бербок поговорила з генпрокуроркою України Іриною Венедіктовою. За словами німецької міністерки, їй стало ясно наскільки важливим є міжнародне розслідування злочинів росіян.

Німеччина надасть своїх фахівців та допомогу. Ці картини вбитих жінок та чоловіків є жахливими в німецьких газетах. Але зовсім інші відчуття бути на місці і бачити, де нарешті поховані ці люди, після того як вони багато днів лежали просто на вулиці,

– сказала Бербок.

Саме тому Німеччина підтримує не тільки роботу міжнародного трибуналу. Бербок з Венедіктовою обговорили ще й покращення координації міжнародної допомоги в цьому напрямку.

"Необхідно надати судово-медичну допомогу з боку Німеччини. Ми саме будемо допомагати розслідувати сексуальні злочини. Мій візит і розмова з генпрокурором підтвердили, що мовиться не тільки про допомогу в зборі даних і свідчень на місцях в Бучі. Треба, щоб були свідчення тих людей, які мусили тікати і як вони пережили ті жахливі моменти перед втечею", – каже німецька міністерка.

Анналена Бербок також відвідала й понищений росіянами Ірпінь. Вона наголосила: важливо, щоб люди змогли повернутися в місто.

Треба, щоб місто було відновлене, розміноване. Ми будемо також допомагати в цьому розмінуванні, мовиться й про розмінування у різних містах та селах,

– сказала вона.

Постачання зброї для України

Бербок заявила, що Україна не повинна залишатися сама в своїй боротьбі. Саме тому Німеччина буде постачати нам сучасну зброю.

Наша ціль – це постачання зброї і постачання її саме в цей момент, коли відбувається брутальна війна, напад на Україну. Воно означає, що не будуть повторюватися такі страшні злочини, які я сьогодні побачила. Таке постачання також сприятиме тому, щоб такі злочини ніколи не повторювались ніде більше, щоб ніде не могла загинути молода жінка з своєю тримісячною дитиною,

– наголосила німецька міністерка.

Вона також звернула увагу на те, що має дані про кількість вбитих в Україні дітей з 24 лютого. Таких понад 200, але інформація неточна.

"Якщо погортати ці відомості як мати чи батько, то цій людині просто розірветься серце. Це викликає відповідальність і ми будемо посилено підтримувати вашу країну і в воєнному плані", – сказала Бербок.

Навчання українських військових

За словами німецької міністерки, до того, що нас вже постачали, через декілька днів почнуть ще й готувати українських солдат. Їх вчитимуть користуватися пересувними гаубицями.

"Ми працюємо з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна одержала найсучасніше озброєння і могла захищати свої міста від майбутніх нападів. Ми будемо підтримувати європейську Україну і в фінансовому плані, економічному, технологічному, політичному й так само в питанні енергетики на тривалий час", – запевнила Бербок.

Як Німеччина підтримує Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що його країна постачатиме нашій державі зброю. Адже дії Путіна не залишають іншого вибору. Також Німеччина буде підтримувати Україну всіма можливими способами.

Також країни ЄС узгоджують ембарго на російські енергоносії. Обмеження мають запровадити разом із 6 пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії. Німеччина такий крок підтримала.

Крім того, Німеччина запевнила, що не платитиме за російський газ у рублях ні зараз, ні будь-коли в майбутньому. Саме таку вимогу висувала Росія на забаганку Путіна.

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