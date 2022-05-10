У своєму телеграм-каналі Президент України Володимир Зеленський поділився фрагментом відео із зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок і міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою.

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Підтримка з боку ваших країн важлива й цінна для нас. Дякую, що сьогодні ви поруч і солідарні з українським народом,

– написав Зеленський.

Володимир Зеленський на зустрічі з міністрами МЗС Німеччини та Нідерландів / скриншот з відео Зеленського

Президент висловив сподівання, що спільними зусиллями вдастся перемогти ворога та повернути території України, права та свободи українських громадян.

Анналена Бербок та Вопке Гукстра / скриншот з відео Зеленського

Деталі зустрічі повідомимо згодом.

Міністри закордонних справ Німеччини та Нідерландів відвідали багатостраждальні українські міста

Нагадаємо, що дипломати сьогодні відвідали Бучу та Ірпінь Київської області.

Глава Київської ОВА Олександр Павлюк зустрів міністра Нідерландів та показав зруйновані росіянами території міста Ірпінь. Павлюк розповів, як з першого дня нападу росіяни знищували цивільні об'єкти та домівки мирного населення.

Анналена Бербок відвідала Бучу, де власними очима змогла побачити всі руйнування. Також місцевий священник показав дипломатці відео з вбитими людьми громади. Міністерка наголосила на тому, що місто Буча стало страшним символом українсько-російської війни – через вбивства, зґвалтування та катування цивільних.

До слова, міністерка закордонних справ Анналена Бербок стала першою німецькою чиновницею, яка приїхала в Україну після початку повномасштабної війни, повідомило видання Welt.