Про візит Гукстри написав глава Київської ОВА Олександр Павлюк. Він показав міністру один із житлових секторів Ірпеня, який зруйнували російські війська.

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Павлюк розповів, як з першого дня нападу росіяни знищували цивільні об'єкти та домівки мирного населення. Чиновник подякував європейським партнерам за те, що вони не закривають очі на наслідки російського вторгнення, а навпаки приїжджають на Київщину і пропонують підтримку.

З цією допомогою вдасться швидше відновити та відбудувати наші міста.



Нідерландський міністр та Павлюк / Фото Київської ОВА