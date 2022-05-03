Шольц заявив, що Путін не вдасться нав'язати умови миру

Відповідну заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц в ефірі каналу ZDF. Шольц, який поки відмовляється від візиту в Київ, заявив, що Володимир Путін прорахувався, коли планував захопити Україну.

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Як сказав Шольц, Путін не думав, що Україна чинитиме такий потужний опір. Хоча у Німеччині, як розповів український посол Андрій Мельник, також скептично ставилися до шансів ЗСУ зупинити російського агресора.

Німецький канцлер наголосив, що Путін не чекав тривалої підтримки Заходу. На тлі нових більш жорстких санкцій ЄС проти Росії, які мають включати ембарго на нафту, Шольц попередив Кремль, що обмеження з Кремля не будуть зняті, поки не буде підписано мирну угоду.

Він зауважив, що Путін не вдасться нав'язати свої умови миру. Як відомо, Кремль оголосив так звану "спецоперацію" в Україні, в рамках якої нібито проводить "денацифікацію" та "демілітаризацію" України. Окрім того, російська армія хоче вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України.

Він не думав, що ми підтримуватимемо її так довго… Ми не зніматимемо санкції, доки він не досягне угоди з Україною. І він не доб'ється цього, нав'язуючи умови миру,

– сказав німецький лідер.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи переговори, наголошував, що Україна не готова до діалогу, коли російська сторона ставить ультиматуми. Він заявляв, що Київ вийде з перемовин, якщо росіяни проведуть "референдум" на Херсонщині та знищать цивільних у Маріуполі.

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Наприкінці квітня українська сторона на переговорах у Стамбулі передала свої пропозиції Росії. Серед них було й питання анексованого Криму. За даними ЗМІ, Україна пропонує Кремлю протягом 15 років вести переговори щодо статусу півострова.

У своєму інтерв'ю Шольц заявив, що Німеччина не прийме анексію Криму Росією. "Це було порушенням міжнародного права", – сказав він.

Німеччина збільшила підтримку Україні

Якщо на початку повномасштабного вторгнення Росії на адресу Німеччини лунали звинувачення, що вона гальмує санкції проти Росії та не допомагає Україні, то тепер ситуація дещо змінилася.

28 квітня німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння. Після цього канцлер Німеччини заявив, що Німеччина продовжить курс на військову підтримку Києва.

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Окремо слід згадати, що на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч міжнародної Консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн.

Врешті-решт, у Німеччині підтримали ембарго на російську нафту.

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