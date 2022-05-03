Штайнмаєр хотів приїхати в Україну на початку квітня. Для Шольца було справжнім потрясінням те, що президенту Німеччини відмовили.

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Шольц переконаний, що спершу Київ повинен відвідати президент

Канцлер Німеччини досі не відвідав Київ, щоб показати українцям свою підтримку. Він заявив, що цьому заважає "видатна подія" – відмова у візиті президенту Німеччини. На думку Шольца, першим в Україну повинен таки приїхати Штайнмаєр.

Приїзд німецького президента у Київ зірвався, оскільки українська сторона його не запросила. Він хотів вирушити до української столиці з главами держав Польщі, Латвії, Естонії та Литви, які зрештою виїхали без нього. Водночас Шольц наголосив, що він ніколи не вагався підтримувати Україну.

Я завжди приймав рішення швидко, разом з усіма іншими, координувався з союзниками. Але мій курс полягає в тому, щоб ми діяли розсудливо і з ясним розумом. Уряд не приймає рішення в стилі PR-управління,

– зауважив канцлер.

Шольц підкреслив, що фінансова та військова допомога Німеччини та інших країн сприяла тому, що зараз "українська армія, яка дійсно діє дуже успішно, може так довго триматися проти такого сильного супротивника".

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Коротко про буцімто відмову Штайнмаєру у візиті в Україну

Штайнмаєр 12 квітня заявив, що у Києві відмовили йому у візиті. Він буцімто збирався прибути в Україну разом з очільниками країн Балтії та Польщі.

Після такої заяви німецького президента посол України у Німеччині Андрій Мельник зауважив, що відвідати Київ запрошують Шольца.

Своєю чергою, канцлер Німеччини розповів, що не планує відвідувати українську столицю, адже спілкується з президентом Володимиром Зеленським телефоном. Водночас він був спантеличений відмовою Києва Штайнмаєру, адже вважає, що його варто було прийняти.

Під час брифінгу 13 квітня Зеленський зауважив, що ні він, ні Офіс Президента офіційно не отримували звернення Штайнмаєра чи офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну.

Водночас віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Україну за начебто небажання прийняти Штайнмаєра у Києві. На його думку, відмова – це велика дипломатична помилка України, адже так вона "відмовилася від Німеччини".

На таку гучну заяву відреагував очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Україна поважає Німеччину як державу і не зацікавлена в ескалації двосторонніх відносин.

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