Мельник наголосив, що під час візиту Шольца до Києва можна було б обговорити допомогу важким озброєнням. Президент Володимир Зеленський був би радий вітати у Києві канцлера.

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Ми також повідомили, що мій президент та уряд були б раді вітати у Києві канцлера Олафа Шольца,

– заявив Мельник.

Відповідну заяву він зробив після того, як президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр поскаржився, що у Києві не бажали його візиту.

Штайнмаєр упродовж років був активним прихильником зближення країн Заходу та Росії. Також він підтримував "Північний потік-2".

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