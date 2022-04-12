Штайнмаєр зауважив, що його візит мав стати сигналом солідарності. Відповідну заяву він зробив 12 квітня.

Зауважте Посол України закинув Штайнмаєру підтримку ідеї Путіна про "неіснуючий український народ"

Разом із президентами Латвії, Литви та Естонії ми хотіли поїхати до Києва, щоб надіслати сильний сигнал про солідарність Європи з Україною. Я був готовий. Але, очевидно, і треба визнати, що цього в Києві не хотіли,

– побідкався Штайнмаєр.

Що кажуть ЗМІ

Видання Bild раніше повідомило, що Штайнмаєр хотів приїхати до Києва. Водночас Володимир Зеленський не схвалив цей візит. ЗМІ кажуть, що причиною відмови стали тісні зв'язки німецького політика з Росією у минулому.

Зокрема, Штайнмаєр був активним прихильником зближення країн Заходу та Росії. Також він підтримував скандальний "Північний потік-2".

Важливо – Для Путіна, Шойгу та інших створили спеціальний трибунал: дивіться відео