Штайнмаєр протягом багатьох років був прихильником зближення країн Заходу та Росії. Додамо, що він обіймав посаду міністра закордонних справ в уряді Ангели Меркель, до того як став президентом Німеччини.

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Штайнмаєр визнав свою помилку щодо Путіна та Росії

Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що після нападу Росії на Україну, він та інші повинні чесно визнати свої помилки.

Моя прихильність до "Північного потоку-2" була явно помилкою. Ми трималися за міст, в який Росія більше не вірила і від якого нас застерігали інші партнери,

– сказав президент Німеччини.

Штайнмаєр був відомим членом крила соціал-демократів, яку очолює колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, яке стверджувало, що тісні економічні зв'язки з Росією – спосіб закріпити державу-агресорку у рамках орієнтації на глобальну систему Заходу. "Північний потік-2" був центральним елементом цієї стратегії.

Президент Німеччини додав, що їм не вдалося побудувати спільний європейський дім. За його словами, він не вірив, що Володимир Путін змириться з повним економічним, політичним та моральним крахом своєї країни заради власного імперського божевілля. Штайнмаєр підкреслив, що він помилявся щодо цього, як й інші.

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