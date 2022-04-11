Бербок сказала, що зараз "не час для виправдань"

Відповідну заяву Бербок зробила перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Вона сказала, що Україні терміново потрібна військова підтримка, щоб захистися від російської агресії.

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Бербок наголосила, що Україні потрібне важке озброєння і сказала, що зараз "не час для виправдань".

Зрозуміло одне: Україні потрібно більше військових засобів особливо важкого озброєння. Зараз не час для виправдань,
– заявила Бербок.

Міністерка зауважила, що є численні докази військових злочинів, які російські військові скоїли в Україні.

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