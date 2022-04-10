Зеленський розмовляв з канцлером про те, як притягнути до відповідальності усіх винних у воєнних злочинах, як посилити санкції проти Росії і як примусити країну-агресорку шукати мир.

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Президент вважає логічною зміну позиції Німеччини

Володимир Зеленський очікує що все, про що домовились лідери країн, буде реалізовано. Він підкреслив, що "це дуже важливо".

Радий відзначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України. Вважаю це абсолютно логічним, оскільки цей курс підтримується більшістю німецького народу і я йому вдячний,

– заявив глава держави.

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