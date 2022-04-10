Президент наголосив, що, коли світ це ігнорує, то монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватися під них, проте Україна це зупинить. Про це Верховний Головнокомандувач Збройних сил України сказав ввечері 10 квітня.

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Робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька

Володимир Зеленський розповів, що ми продовжуємо захищатись, відповідати на удари, розвивати наші зв'язки з партнерами.

...Ми отримуємо допомогу, забезпечуємо максимальну увагу світу до наших потреб, впливаємо на глобальну дискусію, пропонуємо і просуваємо нові санкції проти Росії, робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька, який прийшов на нашу землю під російським прапором і вбивав, катував наших людей, руйнував наші міста, мародерив і знущався,

– заявив Зеленський.

Натомість Росія, звичайні люди, політики та пропагандисти тільки виправдовуються та заперечують все. А також намагаються перекласти відповідальність та брешуть.

Ба більше, вже настільки втратили зв'язок з реальністю, що звинувачують нас в тому, що, очевидно для всіх у світі, зробили російські війська.

Нічне звернення Зеленського за 10 квітня – дивіться відео