Ще один день наближає Україну до перемоги над російськими загарбниками. Про головні події війни за 10 квітня читайте у матеріалі 24 каналу.

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04:51 Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що Південь України обов'язково звільнять від загарбників.

Безумовно, і Херсон, і весь Південь України буде звільнено. Але я хочу, щоб наші війська звільняли наші міста так, щоб кількість росіян, які звідти підуть, була дуже малою щодо кількості росіян, яких звідти винесуть. Оце для мене головне. І мені здається, це головне для нашої країни,

– зауважив радник голови ОП.

01:33 Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що за 9 квітня відбили 13 атак ворога. Окупанти втратили три літаки, вертоліт, безпілотники та іншу техніку.

ЗСУ вразили щонайменше:

три літаки;

один вертоліт;

п'ять безпілотних літальних апаратів;

чотири крилаті ракети.

Окрім того, Повітряні сили розповіли, що продовжують роботу в небі. Зокрема:

винищувачі патрулюють повітряний простір України;

штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.

00:16 Кабінет міністрів України вирішив запровадити повне торговельне ембарго проти Росії. Заборонили імпорт на митну територію нашої держави товарів з країни-агресорки.

Рішення кожного року блокуватиме валютні надходження Росії щонайменше на 6 мільярдів доларів. Бюджет ворога не отримає ці гроші, а значить – не зможе їх спрямувати на війну.