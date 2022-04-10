Еще один день приближает Украину к победе над российскими захватчиками. О главных событиях войны за 10 апреля читайте в материале 24 канала.

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04:51 Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что Юг Украины обязательно освободят от захватчиков.

Безусловно, и Херсон, и весь Юг Украины будут свобождены. Но я хочу, чтобы наши войска освобождали наши города так, чтобы количество россиян, которые оттуда уйдут, было очень малым относительно количества россиян, которых оттуда вынесут. Это для меня главное. И мне кажется, это главное для нашей страны,

– заметил советник главы ОП.

01:33 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что за 9 апреля отразили 13 атак врага. Оккупанты потеряли три самолета, вертолет, беспилотники и другую технику.

ВСУ поразили по меньшей мере:

три самолета;

один вертолет;

пять беспилотных летательных аппаратов;

четыре крылатых ракеты.

Кроме того, воздушные силы рассказали, что продолжают работу в небе. В частности:

истребители патрулируют воздушное пространство Украины;

штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.

00:16 Кабинет министров Украины решил ввести полное торговое эмбарго против России. Запретили импорт на таможенную территорию нашего государства товаров из страны-агрессора.

Решение ежегодно будет блокировать валютные поступления России поменьшей мере на 6 миллиардов долларов. Бюджет врага не получит эти деньги, а значит – не сможет направить их на войну.