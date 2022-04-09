Еще один день приближает Украину к победе. О главных событиях войны за 9 апреля читайте в материале 24 канала.

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06:11 Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что о количестве жертв оккупантов в Киевской области можно будет говорить через несколько недель.

06:09 Глава Пентагона США Ллойд Остин считает, что война России против Украины перешла в следующую фазу. В нем российский диктатор Владимир Путин откажется от идеи захватить Киев. Сосредоточится на том, чтобы оккупировать Восток и Юг Украины.

04:54 Российские оккупанты продолжают пытаться захватить украинские города. В частности, они планируют наступление на Харьков. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина нуждается в действительности в серьезной поддержке для борьбы с врагами.

03:58 Олаф Шольц рассказал, что он и Эммануэль Макрон звонят по телефону Путину, чтобы рассказать правду о войне, которую тот начал против Украины. Политики предполагают, что окружение не говорит главе Кремля правды.

03:11 Совет директоров МВФ согласовал открытие специального счета для Украины. Туда будут направлять деньги стран-доноров, в частности, Канады.

03:04 Американские СМИ со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника обороны США пишут, что российские оккупанты понесут сокрушительные потери в Украине. Чтобы усилить свои подразделения, страна-террорист хочет собрать еще 60 тысяч солдат.

02:05 В командовании Воздушных сил вооруженных Сил Украины сообщили, что за предыдущие сутки зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, беспилотник и один вертолет. Кроме того, есть информация по операции Объединенных сил об уничтожении еще одного вертолета врага.

01:10 Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что эмбарго на нефть на подходе. Премьер объяснил: по прекращению транспортировки газа продолжают работать.

Он обсудил с Боррелем и фон дер Ляйен ряд важных вопросов. Среди них:

план восстановления Украины;

создание единого платежного пространства;

создание единого пространства для роуминга.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе постараются работать как можно скорее для того, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Там также обещают и дальше поставлять Украине все необходимое оружие. Кроме того, ЕС будет делать все, чтобы государство-агрессор ответило за совершенное и было изолировано от международного сообщества.

Брифинг Борреля и Шмыгаля: смотрите видео

00:38 На войне погиб Тарас Бобанич – известный общественный активист, львовянин с позывным "Тарас Хаммер". Боец защищал Украину и погиб в боях на Изюмском направлении. С 2014 года боролся против оккупантов, был командиром 2-го отдельного батальона "Правого сектора".