Зеленський: Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати

Відповідні слова Зеленського пролунали під час звернення до парламенту Південної Кореї, повідомляє 24 канал. Він перерахував зброю, яка потрібна Україні, щоб захиститися від Росії.

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За словами президента, Україні потрібна протиповітряна оборона, літаки, танки й артилерійські системи. Зеленський зауважив, що все це є в Південній Кореї.

Ми потребуємо систем протиповітряної оборони, літаків, танків, іншої бронетехніки, артилерійські системи та боєприпаси. У вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас це є! Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя,

– сказав він.

Зброя потрібна, щоб врятувати від розгортання агресії РФ інші держави

Президент України наголосив, що "звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати".

Зеленський додав, що Україні потрібно надати зброю не тільки, щоб врятувати українські міста, але й "інші держави від подальшого розгортання російської агресії".

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