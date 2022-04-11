Зеленський: Росія хоче знищити усе, що робить нас українцям

Про звірські прагнення Росії президент Зеленський сказав під час звернення до парламенту Південної Кореї, повідомляє 24 канал.

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Глава держави зауважив, що це не просто війна Росії, щоб підкорити Україну. Зеленський заявив, що окупанти хочуть знищити нашу незалежність.

Після цього, як сказав президент, у планах Росії наступ на Європу та Азію.

І це війна Росія не просто на підкорення України. Це тільки перший крок. Спочатку Росія хоче знищити нашу незалежність, нашу державу, пошматувати її. Хоче знищити усе, що робить нас українцям, робить нас окремою нацією. А потім піти далі у Європі, далі в Азію,

– заявив Зеленський.

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