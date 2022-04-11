Зеленський розпочав з того, що Росія напала на Україну, маючи перевагу в військовій силі. До цієї війни вона готувалася десятилітями, передає 24 канал.

Це сотні мільярдів доларів, отримані за експорт нафти та газу й направлені на виробництво й накопичення озброєння. Вже більше 2 тисяч ракет Росія випустила по наших містах. Артилерійські снаряди просто неможливо порахувати,

– зазначив Зеленський.

За його словами, Росія підло використовує людей для підготовки ведення війни. Адже росіяни живуть в тотальній бідності й не можуть собі дозволити навіть найпростіші речі.

Росіяни шоковані якістю життя в Україні

Президент звернув увагу на те, що коли ворог зайшов у наші міста та села, то був шокований якістю життя.

"Їхні солдати дивувались побутовій техніці, їжі. Багато окупантів просто не бачили такого в своєму житті. Тому в районах, де змгли вдертись, майже одразу зайнялись мародерством", – підкреслив президент.

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