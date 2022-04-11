Бербок сказала, что сейчас "не время для оправданий"

Соответствующее заявление Бербок сделала перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Она сказала, что Украине срочно требуется военная поддержка, чтобы защититься от российской агрессии.

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Бербок подчеркнула, что Украине нужно тяжелое вооружение и сказала, что сейчас "не время для оправданий".

Понятно одно: Украине нужно больше военных средств, особенно тяжелого вооружения. Сейчас не время для оправданий,

– заявила Бербок.

Министр отметила, что есть многочисленные доказательства военных преступлений, которые российские военные совершили в Украине.

Следует отметить, что до войны Германия отказывалась предоставлять вооружение Украине, однако после вторжения РФ изменила свою позицию.

Недавно президент Владимир Зеленский сказал, что Германия меняет свою позицию в пользу Украины.

Вместе с тем, по данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину.

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