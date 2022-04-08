Ранее вицеканцлер и министр экономики Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок выдвинули план, предусматривающий поставку Украине около 100 танков.

К теме 4 месяца понадобится Германии для полного отказа от российского угля, – Шольц

Шольц оттягивает решение о поставках тяжелого оружия

Первое решение должны были принять на этой неделе. Но сейчас вопрос о поставках танков Украине в подвешенном состоянии из-за Олафа Шольца.

Как пишет СМИ, он утверждает, что прежде чем поставлять столь тяжелую военную технику, Германия должна достичь общей позиции с западными союзниками и не должна действовать быстрее, чем они.

Я считаю, что это именно тот вопрос, в котором для Германии было бы серьезной ошибкой играть особую роль и идти по особому пути,

– заявил Шольц.

Он добавил, что для него важно координировать действия с партнерами по ЕС и НАТО, чтобы гарантировать, что страны оказывают такую ​​военную поддержку "равным образом и что никто не спешит, включая Германию".

Колебания канцлера вызвало негативную реакцию со стороны его партнеров по коалиции, а также со стороны других партий.

В частности, председатель комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что важно, чтобы Германия продемонстрировала "лидерство" в ЕС и НАТО и не пряталась за другими странами.

Что предшествовало:

Отметим, что министры иностранных дел стран НАТО 6 и 7 апреля обсудили военную поддержку для Украины, но не раскрыли никаких подробностей по поставкам танков.

Ранее немецкие власти исключали вариант с поставкой в ​​Украину сложной военной техники, такой как танки (несмотря на решение в феврале поставить Украине противотанковые и зенитные ракеты). Чиновники объясняли свое решение тем, что обучение украинских солдат может занять недели или даже месяцы.

Но оказалось, что война будет продолжаться дольше, чем ожидалось в правительстве. Германия начала рассматривать возможность боевых поставок в Украину.

Вас может заинтересовать – Венгрия против санкций по нефти и газу: смотрите видео