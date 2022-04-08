Ранее вицеканцлер и министр экономики Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок выдвинули план, предусматривающий поставку Украине около 100 танков.
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Шольц оттягивает решение о поставках тяжелого оружия
Первое решение должны были принять на этой неделе. Но сейчас вопрос о поставках танков Украине в подвешенном состоянии из-за Олафа Шольца.
Как пишет СМИ, он утверждает, что прежде чем поставлять столь тяжелую военную технику, Германия должна достичь общей позиции с западными союзниками и не должна действовать быстрее, чем они.
Я считаю, что это именно тот вопрос, в котором для Германии было бы серьезной ошибкой играть особую роль и идти по особому пути,
– заявил Шольц.
Он добавил, что для него важно координировать действия с партнерами по ЕС и НАТО, чтобы гарантировать, что страны оказывают такую военную поддержку "равным образом и что никто не спешит, включая Германию".
Колебания канцлера вызвало негативную реакцию со стороны его партнеров по коалиции, а также со стороны других партий.
В частности, председатель комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что важно, чтобы Германия продемонстрировала "лидерство" в ЕС и НАТО и не пряталась за другими странами.
Что предшествовало:
- Отметим, что министры иностранных дел стран НАТО 6 и 7 апреля обсудили военную поддержку для Украины, но не раскрыли никаких подробностей по поставкам танков.
- Ранее немецкие власти исключали вариант с поставкой в Украину сложной военной техники, такой как танки (несмотря на решение в феврале поставить Украине противотанковые и зенитные ракеты). Чиновники объясняли свое решение тем, что обучение украинских солдат может занять недели или даже месяцы.
- Но оказалось, что война будет продолжаться дольше, чем ожидалось в правительстве. Германия начала рассматривать возможность боевых поставок в Украину.
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