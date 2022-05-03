Штайнмайер хотел приехать в Украину в начале апреля. Для Шольца было подлинным потрясением то, что президенту Германии было отказано.
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Шольц убежден, что сначала Киев должен посетить президент
Канцлер Германии еще не посетил Киев, чтобы показать украинцам свою поддержку. Он заявил, что этому мешает "выдающееся событие" – отказ в визите президенту Германии. По мнению Шольца, первым в Украину должен приехать Штайнмайер.
Приезд немецкого президента в Киев сорвался, потому что украинская сторона его не пригласила. Он хотел отправиться в украинскую столицу с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в конце концов уехали без него. В то же время, Шольц подчеркнул, что он никогда не колебался поддерживать Украину.
Я всегда принимал решение быстро, вместе со всеми остальными, координировался с союзниками. Но мой курс состоит в том, чтобы мы действовали здраво и с ясным разумом. Правительство не принимает решения в стиле PR-управления,
– заметил канцлер.
Шольц подчеркнул, что финансовая и военная помощь Германии и других стран способствовала тому, что сейчас "украинская армия, действительно действующая очень успешно, может так долго держаться против такого сильного противника".
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Кратко о якобы отказе Штайнмайеру в визите в Украину
- Штайнмайер 12 апреля заявил, что в Киеве отказали ему в визите. Он будто бы собирался прибыть в Украину вместе с руководителями стран Балтии и Польши.
- После такого заявления немецкого президента посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что посетить Киев приглашают Шольца.
- В свою очередь канцлер Германии рассказал, что не планирует посещать украинскую столицу, ведь общается с президентом Владимиром Зеленским телефоном. В то же время он был озадачен отказом Киева Штайнмайеру, поскольку считает, что его стоило принять.
- Во время брифинга 13 апреля Зеленский отметил, что ни он, ни Офис Президента официально не получали обращение Штайнмайера или офиса президента Германии по поводу визита в Украину.
- В то же время вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал Украину за вроде бы нежелание принять Штайнмайера в Киеве. По его мнению, отказ – это большая дипломатическая ошибка Украины, ведь так она "отказался от Германии".
- На такое громкое заявление отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина уважает Германию как государство и не заинтересована в эскалации двусторонних отношений.
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