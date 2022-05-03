Штайнмайер хотел приехать в Украину в начале апреля. Для Шольца было подлинным потрясением то, что президенту Германии было отказано.

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Шольц убежден, что сначала Киев должен посетить президент

Канцлер Германии еще не посетил Киев, чтобы показать украинцам свою поддержку. Он заявил, что этому мешает "выдающееся событие" – отказ в визите президенту Германии. По мнению Шольца, первым в Украину должен приехать Штайнмайер.

Приезд немецкого президента в Киев сорвался, потому что украинская сторона его не пригласила. Он хотел отправиться в украинскую столицу с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в конце концов уехали без него. В то же время, Шольц подчеркнул, что он никогда не колебался поддерживать Украину.

Я всегда принимал решение быстро, вместе со всеми остальными, координировался с союзниками. Но мой курс состоит в том, чтобы мы действовали здраво и с ясным разумом. Правительство не принимает решения в стиле PR-управления,

– заметил канцлер.

Шольц подчеркнул, что финансовая и военная помощь Германии и других стран способствовала тому, что сейчас "украинская армия, действительно действующая очень успешно, может так долго держаться против такого сильного противника".

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Кратко о якобы отказе Штайнмайеру в визите в Украину

Штайнмайер 12 апреля заявил, что в Киеве отказали ему в визите. Он будто бы собирался прибыть в Украину вместе с руководителями стран Балтии и Польши.

После такого заявления немецкого президента посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что посетить Киев приглашают Шольца.

В свою очередь канцлер Германии рассказал, что не планирует посещать украинскую столицу, ведь общается с президентом Владимиром Зеленским телефоном. В то же время он был озадачен отказом Киева Штайнмайеру, поскольку считает, что его стоило принять.

Во время брифинга 13 апреля Зеленский отметил, что ни он, ни Офис Президента официально не получали обращение Штайнмайера или офиса президента Германии по поводу визита в Украину.

В то же время вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал Украину за вроде бы нежелание принять Штайнмайера в Киеве. По его мнению, отказ – это большая дипломатическая ошибка Украины, ведь так она "отказался от Германии".

На такое громкое заявление отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина уважает Германию как государство и не заинтересована в эскалации двусторонних отношений.

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